СКА выменял Ожиганова у «Ак Барса» на Рукавишникова и Тихонова

Хоккейные клубы СКА и «Ак Барс» произвели обмен, информирует пресс-служба питерского клуба.
В Казань отправляются нападающий Виктор Тихонов и защитник Роман Рукавишников, в стан «армейцев» переходит защитник Игорь Ожиганов. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».
В нынешнем сезоне 27-летний Ожиганов принял участие в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Игорь забросил одну шайбу и сделал семь результативных передач. В межсезонье ЦСКА обменял права на Ожиганова в казанский клуб, взамен получив Иржи Секача.
27-летний Рукавишников отметился двумя голевыми передачами в 22 матчах, заработав показатель полезности «-2». Роман играл в СКА с сезона-2014/15.
31-летний Тихонов в этом сезоне провёл всего девять матчей, набрав 1 (1+0) очко при полезности «-2». Виктор выступал в «армейском» клубе на протяжении восьми сезонов с перерывом на игру в Северной Америке в течение сезона-2015/16.
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