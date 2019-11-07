Третьяк — об открытии академии «Авангарда»: потрясающе, я радовался, как ребёнок

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился эмоциями после открытия Центрального комплекса академии «Авангарда».



«В первую очередь хотел бы от Федерации хоккея России поблагодарить губернатора Омской области, компанию «Газпромнефть», руководство клуба «Авангард» за то, что сделали такой праздник для детей. Когда я играл, то я даже не мечтал, что будут такие условия для игры в хоккей. Наша главная задача, чтобы по всей стране открывались такие академии, и для этого есть федеральная программа. Мы хотим создать подобные академии на Урале, на Дальнем Востоке, в Москве, чтобы аккумулировать лучших талантов со всей страны.



Академия в Омске — это первый шаг. Правда, есть ещё в Ярославле, но я думаю, что там такого нет. Там тоже созданы хорошие условия, но то, что я вижу в Омске — это потрясающе. Уверен, отсюда выйдет много хороших хоккеистов, которые прославят и «Авангард», и национальные сборные. Я сегодня радовался, как ребёнок, большое спасибо всем причастным», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» показал макет новой арены в Омске