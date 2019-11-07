«Спартак» обменял форварда Лещенко в «Ак Барс» на защитника Мусина

«Ак Барс» и «Спартак» произвели обмен — в Казань переезжает нападающий Вячеслав Лещенко, а в обратном направлении проследует защитник Дамир Мусин. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.
Контракт форварда действует до конца сезона-2020/21, в «Ак Барсе» Лещенко будет играть под 15-м номером.
Лещенко — воспитанник «Кристалла». В профессиональной карьере выступал за команды «Атлант» (Мытищи), «Спартак» (Москва). Всего в КХЛ сыграл 269 матчей и набрал 92 (41+51) очка. В нынешнем сезоне на счету 24-летнего Лещенко одна заброшенная шайба и четыре результативные передачи при показателе полезности «+4».
25-летний Мусин в сезоне-2019/20 принял участие в одном матче регулярного чемпионата КХЛ. Он не сумел отметиться результативными действиями и заработал показатель полезности «-2».
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