Жуков: не сомневаюсь, что академия «Авангарда» выпустит олимпийских чемпионов
Бывший президент Олимпийского комитета России Александр Жуков оценил открывшуюся академию «Авангарда».
«Это совершенно потрясающая академия. Замечательно, что здесь дети могут заниматься от 5 до 17 лет. И я ни одной минуты не сомневаюсь, что отсюда выйдут будущие олимпийские чемпионы. Во-первых, хоккейные традиции в Омске великолепные. Во-вторых, сюда действительно будут съезжаться ребята со всей Сибири, и не только.
В городе создаётся замечательная хоккейная инфраструктура — открытые площадки во дворах, а в академию уже будут попадать самые талантливые. Надеюсь, что по стране таких академий будет несколько, и славные традиции нашего хоккея будут продолжаться», — передаёт слова Жукова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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