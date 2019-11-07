Жуков: не сомневаюсь, что академия «Авангарда» выпустит олимпийских чемпионов

Бывший президент Олимпийского комитета России Александр Жуков оценил открывшуюся академию «Авангарда».



«Это совершенно потрясающая академия. Замечательно, что здесь дети могут заниматься от 5 до 17 лет. И я ни одной минуты не сомневаюсь, что отсюда выйдут будущие олимпийские чемпионы. Во-первых, хоккейные традиции в Омске великолепные. Во-вторых, сюда действительно будут съезжаться ребята со всей Сибири, и не только.



В городе создаётся замечательная хоккейная инфраструктура — открытые площадки во дворах, а в академию уже будут попадать самые талантливые. Надеюсь, что по стране таких академий будет несколько, и славные традиции нашего хоккея будут продолжаться», — передаёт слова Жукова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

