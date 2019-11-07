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Генменеджер «Ак Барса»: Ожиганов сможет показать все свои лучшие качества в СКА

Генменеджер «Ак Барса»: Ожиганов сможет показать все свои лучшие качества в СКА
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал обмен со СКА, в результате которого ряды казанского клуба пополнили защитник Роман Рукавишников и нападающий Виктор Тихонов. В обратном направлении проследовал защитник Игорь Ожиганов.

«Мы довольно долго искали возможность усиления атакующей линии праворуким нападающим. Виктор Тихонов подошёл под все наши требования — это опытный нападающий, способный сыграть и в центре, и на фланге, трудоспособный и цепкий форвард, готовый играть и в большинстве, и в меньшинстве.

Обсуждая варианты перехода, мы пришли к обмену на Игоря Ожиганова. Мы благодарим Игоря за игру и желаем только успехов в новой команде, в которой он сможет показать все свои лучшие качества. Роман Рукавишников тоже долгое время выступает в КХЛ, его приобретение позволит нам укрепить защиту, в особенности — улучшить игру перед своими воротами», — цитирует Якубова официальный сайт казанского клуба.

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