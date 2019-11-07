Дыбленко: нужно пользоваться шансом в сборной. Когда он ещё выпадет?

Защитник СКА Ярослав Дыбленко поделился эмоциями от присутствия в расположении сборной России, которая готовится к Кубку Карьяла. Турнир пройдёт в Финляндии с 7 по 10 ноября. Наставник национальной команды Алексей Кудашов привёз в Хельсинки экспериментальный состав.



«Конечно, обрадовался вызову в сборную России. Таким шансом надо пользоваться. Когда он ещё выпадет? Нужно отыграть этот турнир на пределе своих сил, выполнять задачи, которые ставят тренеры, работать на тренировках и выкладываться в каждой встрече», — цитируют Дыбленко «Известия».



В стартовом матче Кубка Карьяла сборная России встретится с командой Финляндии. Встреча состоится сегодня, 7 ноября, в Хельсинки. Начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.