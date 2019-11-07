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Ялонен: возможно, Россия хочет отомстить финнам за поражение в полуфинале ЧМ

Ялонен: возможно, Россия хочет отомстить финнам за поражение в полуфинале ЧМ
Хоккей / Евротур 0

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой России на Кубке Карьяла. Встреча состоится сегодня, 7 ноября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Начинать новый сезон — это всегда отличное, самое позитивное чувство. Сегодня нашу команду будут чествовать за победу на чемпионате мира, так что это особенный вечер для нас, очень важный момент. Сложно сказать, заведёт ли это дополнительно сборную России, они всегда мотивированы в матчах с нами. Да, возможно, они хотят отомстить за поражение в Братиславе», — цитирует Ялонена «Р-Спорт».

В мае сборная Финляндии завоевала золотые медали на чемпионате мира в Словакии. В полуфинале подопечные Ялонена обыграли сборную России со счётом 1:0.

Известны сочетания звеньев сборной России перед первым матчем на Кубке Карьяла
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