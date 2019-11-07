Принс прошёл процедуру списка отказов, оставшись в минском «Динамо»
Нападающий Шейн Принс, ранее помещённый в список отказов, остаётся в составе минского «Динамо», сообщает официальный сайт «зубров».
Срок пребывания форварда в списке отказов завершён. Ни один клуб КХЛ в течение 48 часов его не выбрал. Таким образом, согласно статье 39 Правового регламента в ближайшее время Принс в составе минского «Динамо» приступит к подготовке к предстоящим матчам.
В нынешнем сезоне 26-летний американец провёл 19 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. На его счету пять заброшенных шайб и восемь результативных передач при показателе полезности «-3».
Ранее минский клуб расторг контракт без выплаты компенсации с нападающим Дрю Шором, который занимал первое место в списке бомбардиров команды.
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- 7 ноября 2019
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