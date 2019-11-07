Василевский: встреча с патриархом – одно из самых невероятных событий в жизни

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал об отношении к религии и знакомстве с патриархом Кириллом.
«В церкви я нахожу себя. Это место, куда я могу прийти и поговорить с самим собой. Иногда мне нужно собраться с мыслями, настроиться. Особенно в трудные времена. Это очень помогает. Многие парни молятся, но никто, вероятно, не говорит об этом. Это личное, я уважаю это.
Встречи с патриархом Кириллом? Он удивительный человек, очень умный, очень терпеливый. У него много смирения.
Мы говорили о боге и хоккее. Он любит хоккей. Мой друг, его помощник, сказал, что многие люди, которые работают в церкви, тоже играют в хоккей, иногда в выходные дни. Так что мы нашли несколько общих тем. Ничто не сравнится с рождением твоего ребенка. Но встреча с патриархом – одно из самых невероятных событий в моей жизни», – цитирует Василевского The Athletic.
- 7 ноября 2019
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