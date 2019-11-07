Карпинелло: даже доминирующего Шестёркина не нужно два сезона поднимать в НХЛ

Обозреватель The Athletic Рик Карпинелло после блестящей игры голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрика Лундквиста в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» поделился мнением о ситуации с вратарями в «Рейнджерс».

«Рано или поздно „Рейнджерс“ придётся принимать тяжёлое решение. Это произойдёт в тот момент, когда перспективный Игорь Шестёркин будет поднят на уровень НХЛ. Однако это не нужно делать ни до конца этого сезона, ни в следующем сезоне, даже если Игорь будет доминировать на уровне АХЛ. Это могло бы стать проблемой для „Нью-Йорка“ в том случае, если бы был плох Хенрик Лундквист. Однако это не так.

Хенрик провёл три последних матча в запасе за принцем Георгиевым. Король Хенрик вернулся в ворота «Рейнджерс» в матче с «Детройтом» и одержал уверенную победу со счётом 5:1. В любом другом сезоне отправление Лундквиста на скамейку запасных на протяжении трёх матчей кряду стало бы огромной историей, но теперь всё по-другому, ведь Хэнку почти 38. И он сам, и главный тренер Дэвид Куинн, и тренер вратарей Бенуа Аллер всё понимают.

В этом сезоне Хенрик будет играть меньше, а Георгиев больше. Лундквист понимал подобный расклад ещё летом. Георгиев получит больше игрового времени, чем обычно получает резервный голкипер. Но такой Лундквист, как сегодня, всё равно будет основным голкипером «Рейнджерс». Он всё ещё их первый номер», — написал Карпинелло в статье для The Athletic.