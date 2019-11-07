Гурьянов: хотел бы увидеть, как «Даллас» приезжает в Тольятти. А почему нет?

Нападающий «Даллас Старз» Денис Гурьянов рассказал, что мечтает о проведении одного из матчей клуба в его родном Тольятти.
«Я же сам из Тольятти. И если помечтать, то хотел бы увидеть, как „Даллас“ приезжает в мой родной город и играет на арене „Лады“. А почему нет? Ведь в Тольятти обожают хоккей, и это было бы очень круто. Лично я бы получил колоссальное удовольствие. Пришли бы мои друзья, знакомые. Но нас в этом сезоне и так ожидает большое событие: мы 1 января сыграем с „Нэшвиллом“ под открытым небом в рамках „Зимней классики“. Это первый такой необычный матч в моей карьере. Представляю, как это будет здорово!
Самый красивый буллит в моей карьере? Мне понравилось, когда Никита Кучеров реализовал буллит без броска. А в моей жизни два самых запоминающихся буллита было на молодёжном чемпионате мира со сборной США. Я тогда и забил два. Они были простенькими — бросил и попал куда надо. Но очень важными для команды.
Ну и штрафной бросок Прайсу не забуду. Это вратарь очень высокого уровня. Насчёт того, как лучше сыграть — очень красиво или без фантазии, но забить… Скажу так: всё гениальное — просто. Считаю, что надо забивать наверняка. А если ты в чём-то не уверен, то лучше это не исполнять», — цитирует Гурьянова пресс-служба НХЛ.
- 7 ноября 2019
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