Гурьянов: хотел бы увидеть, как «Даллас» приезжает в Тольятти. А почему нет?

Нападающий «Даллас Старз» Денис Гурьянов рассказал, что мечтает о проведении одного из матчей клуба в его родном Тольятти.

«Я же сам из Тольятти. И если помечтать, то хотел бы увидеть, как „Даллас“ приезжает в мой родной город и играет на арене „Лады“. А почему нет? Ведь в Тольятти обожают хоккей, и это было бы очень круто. Лично я бы получил колоссальное удовольствие. Пришли бы мои друзья, знакомые. Но нас в этом сезоне и так ожидает большое событие: мы 1 января сыграем с „Нэшвиллом“ под открытым небом в рамках „Зимней классики“. Это первый такой необычный матч в моей карьере. Представляю, как это будет здорово!

Самый красивый буллит в моей карьере? Мне понравилось, когда Никита Кучеров реализовал буллит без броска. А в моей жизни два самых запоминающихся буллита было на молодёжном чемпионате мира со сборной США. Я тогда и забил два. Они были простенькими — бросил и попал куда надо. Но очень важными для команды.

Ну и штрафной бросок Прайсу не забуду. Это вратарь очень высокого уровня. Насчёт того, как лучше сыграть — очень красиво или без фантазии, но забить… Скажу так: всё гениальное — просто. Считаю, что надо забивать наверняка. А если ты в чём-то не уверен, то лучше это не исполнять», — цитирует Гурьянова пресс-служба НХЛ.