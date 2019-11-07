Мактавиш — о КХЛ: говорил друзьям, чтобы приезжали раньше, пока меня не уволили

Бывший главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш рассказал, как узнал об увольнении из ярославского клуба.

«Всё началось 16 мая, когда я был назначен на должность главного тренера „Локомотива“. Моё отношение можно было охарактеризовать как пугающе оптимистичное. Когда друзья говорили мне, что приедут в гости, я всегда отвечал одно и то же: “Приезжайте пораньше… пока меня не уволили”.

С игроками, молодыми и опытными, было приятно работать. Они были трудолюбивы, самоотверженны и делали всё, что вы ни попросите. Не было никаких вопросов, касающихся трудовой этики и страсти. Это был сюрприз для меня. У игроков старая школа североамериканского менталитета уважения к власти. Они в основном запуганы авторитетными фигурами и испытывают дискомфорт при общении с тренером.

Давайте расскажу, как всё закончилось. Я ехал на арену на следующий день после поражения в матче с «Йокеритом». Ещё до матча я понимал, что вне зависимости от хода матча, в случае поражения меня, скорее всего, отправят в отставку. Мы проиграли первые две игры сезона, а затем выиграли три матча из четырёх, но новая двухматчевая серия поражений, вероятно, стала бы финалом.

24 сентября мы вместе с моим помощником Майклом Пелином ехали на арену. У меня было сильное предчувствие, что день не будет хорошим для меня. По дороге на арену я сказал Майклу: «Давай, заедем в „Макдональдс“, чтобы обсудить состав и план тренировочных занятий. Мы начали есть, когда мне позвонил мой переводчик Денис Гребешков. Он сказал, что только что говорил с начальником клуба Яковлевым, и мне уже не нужно ехать на арену. Это был конец приключения», — написал Мактавиш в статье для TSN.