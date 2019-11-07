Мактавиш — о базе «Локомотива»: ожидал разрухи и непрофессионального персонала

Бывший главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш рассказал, с какими ожиданиями ехал работать в ярославский клуб.

«База в Ярославле — это объект мирового уровня и уровня НХЛ. Фитнес, медицина, область спортивных наук и обслуживающий персонал — это качество НХЛ. Я ожидал увидеть полуразрушенные помещения и непрофессиональный обслуживающий персонал, но вместо этого был поражён уровнем финансирования и сотрудников команды и тренировочной базы.

Мне сказали, что, когда разбился самолёт «Локомотива» в 2011 году, Владимир Путин спросил президента команды Юрия Яковлева, чем помочь. В результате того крушения погибли 44 из 45 человек, находившихся на борту. Единственным выжившим был бортинженер, который сидел сзади вместе с игроками, персоналом и тренерами. Трое из находившихся на борту были моими бывшими товарищами по команде: Павол Демитра, Брэд Маккриммон и Александр Карповцев.

Яковлев запросил финансирование строительства и предоставление ресурсов для развития молодых игроков, и Путин сделал это. Для меня было удивительно, насколько хорошо используется объект и его масштабы. В ярославской программе восемь игроков, набранных на драфте НХЛ 2019 года – очень большой успех по любым стандартам», — написал Мактавиш в статье для TSN.