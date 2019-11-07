Стал известен состав сборной Финляндии на матч с Россией на Евротуре

Сегодня, 7 ноября, в Финляндии стартует первый этап Евротура — Кубок Карьяла. В стартовом матче турнира сборная России сыграет с Финляндией. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 мск. Финская команда проведёт матч в следующем составе:
Расписание Кубка Карьяла 2019 года
Сятери (Олкинуора);
Лехтонен – Хиетанен, Песонен – Маннинен – Пульюярви;
Эронен – Покка, Хаапала – Аалтонен – Хартикайнен;
Охтамаа – Никкиля, Райала – Тюрвяйнен – Ойамяки;
Виттасмяки – Вайнио, Куусела – Ламмикко — Анттила.
В воротах российской команды сыграет голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров, для которого этот матч станет дебютным за сборную России. В первой паре финнов сыграет одноклубник Бочарова Юусо Хиетанен, занимающий первое место в списке бомбардиров КХЛ среди защитников.
- 7 ноября 2019
-
19:49
-
19:32
-
19:24
-
19:05
-
18:51
-
18:22
-
18:15
-
18:00
-
17:32
-
17:15
-
17:00
-
16:35
-
16:09
-
15:56
-
15:53
-
15:22
-
14:58
-
14:34
-
14:08
-
13:49
-
13:40
-
13:31
-
13:26
-
13:02
-
12:49
-
12:17
-
12:08
-
11:54
-
11:35
-
11:20
-
10:55
-
10:27
-
10:13
-
09:52
-
09:29