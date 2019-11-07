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Стал известен состав сборной Финляндии на матч с Россией на Евротуре

Стал известен состав сборной Финляндии на матч с Россией на Евротуре
Хоккей / Евротур 0

Сегодня, 7 ноября, в Финляндии стартует первый этап Евротура — Кубок Карьяла. В стартовом матче турнира сборная России сыграет с Финляндией. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 мск. Финская команда проведёт матч в следующем составе:

Расписание Кубка Карьяла 2019 года

Сятери (Олкинуора);
Лехтонен – Хиетанен, Песонен – Маннинен – Пульюярви;
Эронен – Покка, Хаапала – Аалтонен – Хартикайнен;
Охтамаа – Никкиля, Райала – Тюрвяйнен – Ойамяки;
Виттасмяки – Вайнио, Куусела – Ламмикко — Анттила.

В воротах российской команды сыграет голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров, для которого этот матч станет дебютным за сборную России. В первой паре финнов сыграет одноклубник Бочарова Юусо Хиетанен, занимающий первое место в списке бомбардиров КХЛ среди защитников.

Стал известен состав сборной России на матч с Финляндией на Кубке Карьяла
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