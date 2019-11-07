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Сборная Беларуси победила Францию в первом матче под руководством Захарова

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная Беларуси победила Францию в первом матче под руководством Захарова
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Сборная Беларуси в стартовом матче Турнира четырёх наций в Лиепае одолела команду Франции — 4:2. Это был первый матч для белорусской команды после возвращения Михаила Захарова на должность главного тренера.

Франция: Арди; Галле — Манавьян (А), Трей (А) — Флёри (К) — Бертран; Шакиашвилли — Мойсан, Бозон — Гюттиг — Реш; Тири — Кринон, Леклер — Ритц — Габори; Дуай — Бертон — Перре; Трибише, Ди Дьо Бальзамо.

Беларусь: И. Брикун (К. Шостак); Ерёменко — Знахаренко, Лопачук — Белевич — А. Костицын (К); Антонов — Стасенко (А), Стефанович — Дрозд — Когалев; Готовец — Евенко, А. Малявко — Сусло — С. Малявко; Боголейша — Ногачев, Мартынов — Боярчук — Демков.

Шайбы забросили:
1:0 — Трей (Флёри, 3.14);
1:1 — Белевич (Лопачук, Брикун, 22.42);
1:2 — Стефанович (Когалев, 23.53);
1:3 — Сусло (35.02);
2:3 — Леклер (Флёри, 40.13);
2:4 — Лопачук (59.12 — п.в.).

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