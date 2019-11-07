«Виннипег» поместил Литтла в лазарет. Партнёр щелчком попал ему шайбой в голову
«Виннипег Джетс» поместил центрального нападающего Брайана Литтла в список травмированных, информирует пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги.
Форвард «Джетс» был доставлен в больницу после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (1:2 Б). Во время матча нападающий «Виннипега» Николай Элерс мощным щелчком попал Литтлу в голову. Брайана доставили в больницу, где ему наложили порядка 30 швов.
Видео можно посмотреть на канале YouTube в Sportsnet.
Позже Литтл был переведён в неврологическое отделение Центра медицинских наук для дальнейшего наблюдения. Сообщается, что Литтл находился в хорошем расположении духа, а дальнейшая информация о состоянии здоровья хоккеиста будет сообщена, когда появится.
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