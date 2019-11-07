Финны подняли чемпионский баннер за победу в ЧМ-2019 перед матчем с Россией
Сегодня, 7 ноября, в Финляндии стартовал первый этап Евротура — Кубок Карьяла. В стартовом матче турнира сборная России встречается с Финляндией. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Перед матчем финны подняли под своды «Хартвалл Арены» чемпионский баннер за победу в ЧМ-2019. Финская команда в полуфинале мирового первенства нанесла поражение команде России (1:0), а в финале сломила сопротивление Канады (3:1).
Фото: Александр Рожков, «Чемпионат»
Команда Алексея Кудашова проводит матч в следующем составе:
Бочаров (Бобков);
Блажиевский — Ожиганов, Слепышев — Карнаухов — Окулов;
Черепанов — Сергеев, Макеев — Кадейкин — Сошников;
Зуб — Рафиков, Кузьменко — Швец-Роговой — Бурдасов;
Мищенко — Шарипзянов, Шумаков — Семёнов — Жафяров, Алексеев.
Россия обыгрывает Финляндию на Кубке Карьяла! LIVE
Всё самое интересное о первом матче команды Алексея Кудашова на стартовом этапе Евротура.
- 7 ноября 2019
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