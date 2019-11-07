Шарипзянов в дебютном матче забросил первую шайбу за сборную России

Сегодня, 7 ноября, в Финляндии стартовал первый этап Евротура — Кубок Карьяла. В стартовом матче турнира сборная России встречается с Финляндией (1:0, идёт первый период). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счёт в матче открыл защитник «Нефтехимика» Дамир Шарипзянов, для которого этот матч стал дебютным за национальную команду. Антон Бурдасов с правого края ворвался в зону и сделал зрячий перевод в центр, Шарипзянов принял шайбу и бросил точно в угол, поймав Харри Сятери на противоходе.
Команда Алексея Кудашова проводит матч в следующем составе:
Бочаров (Бобков);
Блажиевский — Ожиганов, Слепышев — Карнаухов — Окулов;
Черепанов — Сергеев, Макеев — Кадейкин — Сошников;
Зуб — Рафиков, Кузьменко — Швец-Роговой — Бурдасов;
Мищенко — Шарипзянов, Шумаков — Семёнов — Жафяров, Алексеев.
- 7 ноября 2019
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