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Клубы НХЛ выставили на драфт отказов четырёх хоккеистов

Клубы НХЛ выставили на драфт отказов четырёх хоккеистов
Хоккей / НХЛ 0

Клубы Национальной хоккейной лиги объявили имена хоккеистов, которые будут отправлены на драфт отказов. На обычный драфт отказов попали три хоккеиста, информирует инсайдер Эллиотт Фридман. В течение 24 часов хоккеиста может забрать с драфта отказов любой клуб НХЛ. В противном случае игрок отправится в Американскую хоккейную лигу.

«Торонто Мэйпл Лифс»: защитник Мартин Маринчин и форвард Ник Петан.
«Эдмонтон Ойлерз»: Томаш Юрчо.

В нынешнем сезоне 26-летний Юрчо принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Словацкий форвард отметился двумя результативными передачами при четырёх минутах штрафного времени.

27-летний Маринчин не отметился результативными действиями в семи матчах, а 24-летний Петан сделал одну голевую передачу в пяти матчах.

Также «Каролина Харрикейнз» отправил на безусловный драфт отказов финского защитника Алекса Линтуниеми. Подобный драфт отказов подразумевает процедуру расторжения контракта.

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