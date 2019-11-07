Клубы НХЛ выставили на драфт отказов четырёх хоккеистов

Клубы Национальной хоккейной лиги объявили имена хоккеистов, которые будут отправлены на драфт отказов. На обычный драфт отказов попали три хоккеиста, информирует инсайдер Эллиотт Фридман. В течение 24 часов хоккеиста может забрать с драфта отказов любой клуб НХЛ. В противном случае игрок отправится в Американскую хоккейную лигу.
«Торонто Мэйпл Лифс»: защитник Мартин Маринчин и форвард Ник Петан.
«Эдмонтон Ойлерз»: Томаш Юрчо.
В нынешнем сезоне 26-летний Юрчо принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Словацкий форвард отметился двумя результативными передачами при четырёх минутах штрафного времени.
27-летний Маринчин не отметился результативными действиями в семи матчах, а 24-летний Петан сделал одну голевую передачу в пяти матчах.
Также «Каролина Харрикейнз» отправил на безусловный драфт отказов финского защитника Алекса Линтуниеми. Подобный драфт отказов подразумевает процедуру расторжения контракта.
- 7 ноября 2019
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