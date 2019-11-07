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Мактавиш: Яковлев считает диктаторские отношения с игроками лучшим методом

Мактавиш: Яковлев считает диктаторские отношения с игроками лучшим методом
Хоккей / КХЛ 0

Бывший главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш рассказал об отношениях с президентом клуба Юрием Яковлевым.

«Самым серьёзным испытанием был Яковлев. Мне понравился этот человек, и я очень уважаю то, что он построил в Ярославле. Юрий был царственным человеком, его стиль управления заключался в том, чтобы обращать внимание только на негатив.

Я познакомился с ним несколько лет назад, когда изучал КХЛ. О его подходе мне рассказывали многие, включая Дэйва Кинга. Каждое интервью российским СМИ заканчивалось одним и тем же вопросом: «Вы знаете, как в Ярославе меняют тренеров?» Но я точно понимал, во что ввязался, и никак не сожалею о решении. Мои встречи с Яковлевым продолжались один или два часа – как правило, после поражений.

Критика меня и команды обычно говорила о двух проблемах: недостаточное количество игровых единоборств на тренировках, а также то, что я недостаточно ругал российских игроков. Он говорил, что игроки выросли в таких условиях и не привыкли к другому. Яковлев считал, что диктаторские отношения с игроками были лучшим способом улучшить их игру, но я хотел более североамериканского метода», — написал Мактавиш в статье для TSN.

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