Сборная России проиграла Финляндии в первом матче Кубка Карьяла 2019 года. Матч завершился со счётом 4:3 в пользу действующих чемпионов мира.

Календарь Кубка Карьяла—2019

Счёт в матче открыл защитник «Нефтехимика» Дамир Шарипзянов, для которого этот матч стал дебютным за национальную команду. Антон Бурдасов с правого края ворвался в зону и сделал зрячий перевод в центр, Шарипзянов принял шайбу и бросил точно в угол, поймав Харри Сятери на противоходе.

Во втором отрезке финны сначала отыгрались усилиями Харри Песонена, а затем и вышли вперёд после гола форварда «Салавата Юлаева» Сакари Маннинена, реализовавшего буллит. Российские хоккеисты быстро отыгрались благодаря точному броску Рушана Рафикова.

В начале третьего периода защитник «Локомотива» оформил дубль, реализовав двойной численный перевес, однако в дальнейшем забивали только хозяева. Нападающий «Витязя» Миро Аалтонен восстановил равновесие, а следом Песонен оформил дубль, принеся победу финнам.

Финны подняли чемпионский баннер за победу в ЧМ-2019 перед матчем с Россией