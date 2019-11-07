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Сборная России проиграла Финляндии в первом матче Кубка Карьяла

Сборная России проиграла Финляндии в первом матче Кубка Карьяла
Хоккей / Евротур 0

Сборная России проиграла Финляндии в первом матче Кубка Карьяла 2019 года. Матч завершился со счётом 4:3 в пользу действующих чемпионов мира.

Календарь Кубка Карьяла—2019

Счёт в матче открыл защитник «Нефтехимика» Дамир Шарипзянов, для которого этот матч стал дебютным за национальную команду. Антон Бурдасов с правого края ворвался в зону и сделал зрячий перевод в центр, Шарипзянов принял шайбу и бросил точно в угол, поймав Харри Сятери на противоходе.

Во втором отрезке финны сначала отыгрались усилиями Харри Песонена, а затем и вышли вперёд после гола форварда «Салавата Юлаева» Сакари Маннинена, реализовавшего буллит. Российские хоккеисты быстро отыгрались благодаря точному броску Рушана Рафикова.

Еврохоккейтур. Кубок Карьяла
07 ноября 2019, четверг. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 4
Финляндия
1:0 Шарипзянов (Бурдасов, Кузьменко) – 05:29' (5x5)   1:1 Песонен (Лехтонен, Маннинен) – 30:18' (5x4)   1:2 Маннинен – 32:42' (бул)   2:2 Рафиков (Жафяров) – 33:20' (5x5)   3:2 Рафиков (Бурдасов, Окулов) – 45:21' (5x3)   3:3 Аалтонен (Раяла, Хиетанен) – 47:21' (5x4)   3:4 Песонен (Пульюярви, Покка) – 50:53' (5x5)

В начале третьего периода защитник «Локомотива» оформил дубль, реализовав двойной численный перевес, однако в дальнейшем забивали только хозяева. Нападающий «Витязя» Миро Аалтонен восстановил равновесие, а следом Песонен оформил дубль, принеся победу финнам.

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