Сборная России проиграла Финляндии в первом матче Кубка Карьяла 2019 года. Матч завершился со счётом 4:3 в пользу действующих чемпионов мира.
Счёт в матче открыл защитник «Нефтехимика» Дамир Шарипзянов, для которого этот матч стал дебютным за национальную команду. Антон Бурдасов с правого края ворвался в зону и сделал зрячий перевод в центр, Шарипзянов принял шайбу и бросил точно в угол, поймав Харри Сятери на противоходе.
Во втором отрезке финны сначала отыгрались усилиями Харри Песонена, а затем и вышли вперёд после гола форварда «Салавата Юлаева» Сакари Маннинена, реализовавшего буллит. Российские хоккеисты быстро отыгрались благодаря точному броску Рушана Рафикова.
В начале третьего периода защитник «Локомотива» оформил дубль, реализовав двойной численный перевес, однако в дальнейшем забивали только хозяева. Нападающий «Витязя» Миро Аалтонен восстановил равновесие, а следом Песонен оформил дубль, принеся победу финнам.
- 7 ноября 2019
-
22:52
-
22:46
-
22:42
-
22:33
-
22:05
-
21:59
-
21:35
-
21:19
-
20:57
-
20:35
-
20:10
-
19:49
-
19:32
-
19:24
-
19:05
-
18:51
-
18:22
-
18:15
-
18:00
-
17:32
-
17:15
-
17:00
-
16:35
-
16:09
-
15:56
-
15:53
-
15:22
-
14:58
-
14:34
-
14:08
-
13:49
-
13:40
-
13:31
-
13:26
-
13:02