«Колорадо» вслед за Рантаненом и Ландескогом потерял основного вратаря Грубауэра

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Филипп Грубауэр выбыл из строя из-за травмы нижней части тела. Главный тренер «лавин» Джаред Беднар заявил, что немецкий голкипер пропустит ближайшие несколько матчей.

Из фарм-клуба «Эвеланш» вызвали Адама Вернера. Основным вратарём в матче с «Нэшвиллом» будет Павел Францоуз. В нынешнем сезоне Грубауэр провёл 11 матчей, пропуская в среднем 2,80 шайбы и отражая 91,5% бросков.

Это уже третья ключевая потеря «Колорадо» из-за различных травм. Ранее на длительные сроки из строя выбыли два форварда первого звена «лавин» Микко Рантанен и Габриэль Ландеског. На данный момент, швед и финн даже не близки к возвращению на лёд. Без своих лидеров «Колорадо» потерпел пять поражений кряду.