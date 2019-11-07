Бурдасов: полностью переиграли Финляндию, но по счёту уступили

Капитан сборной России Антон Бурдасов прокомментировал поражение в матче Кубка Карьяла с командой Финляндии (3:4).
«Старались, просто плохо сыграли на своём пятаке. Будем это исправлять, а так, в принципе, не в чем упрекнуть. Команда билась. Считаю, полностью переиграли, но по счёту уступили. Очень удобно, когда соперник устаёт, а защитник подключаются в атаку. Нападающим легче, появляется много разных комбинаций. Мне кажется, это современный хоккей.
В своём звене Кузьменко я давно знаю. Он очень настырный и упёртый форвард, с ним очень легко играть. Он старается, как и все игроки. Со Швецом-Роговым мы хорошо сыгрались в Питере. За финнами особо не следил, но отмечу вратаря, который подарил им эту победу.
Ваню Бочарова поддержали, он сказал, что никакого волнения, всё нормально. Не получилось немножко, но дальше будет только сильнее. У нас в коллективе для всех комфортные условия, чтобы никто не боялся брать инициативу на себя. У всех перед игрой было прекрасное настроение, все прекрасно себя чувствовали, влились в коллектив», — передаёт слова Бурдасова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
- 7 ноября 2019
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