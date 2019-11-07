Шайбы Яшкина и Коваржа помогли Чехии победить Швецию на Кубке Карьяла

Сборная Чехии победила Швецию в матче Кубка Карьяла 2019 года. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу подопечных Милоша Ржиги.

Турнирная таблица Кубка Карьяла-2019

Счёт в матче был открыт на пятой минуте второго периода, отличился нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин. Шведская команда восстановила равновесие спустя шесть минут — цели достиг бросок защитника «Ак Барса» Микаэль Викстранд.

Автором победной шайбы стал бывший форвард магнитогорского «Металлурга» Ян Коварж. Нападающий сборной Чехии реализовал большинство на 35-й минуте матча. Ассистентом у Коваржа выступил действующий форвард «Магнитки» Андрей Нестрашил. Окончательный счёт установил Михал Ржепик, поразивший пустые ворота.

В первом матче игрового дня хозяева турнира переиграли сборную Россию. Матч завершился со счётом 4:3 в пользу действующих чемпионов мира.