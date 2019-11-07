Рафиков: от финского вратаря было много отскоков, а мы не успевали на добивание

Защитник сборной России Рушан Рафиков прокомментировал поражение в матче Кубка Карьяла с командой Финляндии (3:4).
«Финны забили два гола в большинстве, мы один — это и решило исход матча. В равных составах игра была равной. Удаления? Где-то волнение сказалось, нельзя получать такие удаления. Что касается моих голов, то партнёры хорошо выводили на бросок, оставалось только попасть. Последний раз дубль делал ещё в молодежной лиге. Никакого секрета нет, просто бросил и попал.
Нападающие тоже создавали много моментов, но где-то не хватило. Мы им помогли немного в плане голов, в следующих матчах поправим этот момент. Финский вратарь играл неплохо, но от него было много отскоков, а мы немного не успевали на добивание. С прямого броска ему тяжело забить, надо было добивать, стараться пожёстче на пятаке играть", — передаёт слова Рафикова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
- 7 ноября 2019
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