Обладатель Кубка Стэнли Стин выбыл из строя на длительный срок
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Александр Стин досрочно завершил выездную серию команды и вернулся в Сент-Луис из-за растяжение связок голеностопного сустава, информирует пресс-служба действующих обладателей Кубка Стэнли.
Сообщается, что хоккеист выбыл из строя минимум на месяц, по истечении которого его состояние будет оценено врачами клубами.
В нынешнем сезоне шведский нападающий принял участие в 17 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Александр отметился пятью результативными передачами при показателе полезности «+2». Последний раз в НХЛ Стин забивал 16 мая 2019 года за «Сент-Луис» в матче плей-офф с «Сан-Хосе».
Сегодня, 7 ноября, стало известно, что «Сент-Луис» обменял Робби Фаббри в «Детройт Ред Уингз», получив взамен Якуба де ла Роуза.
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