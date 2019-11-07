Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Обладатель Кубка Стэнли Стин выбыл из строя на длительный срок

Обладатель Кубка Стэнли Стин выбыл из строя на длительный срок
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Александр Стин досрочно завершил выездную серию команды и вернулся в Сент-Луис из-за растяжение связок голеностопного сустава, информирует пресс-служба действующих обладателей Кубка Стэнли.

Сообщается, что хоккеист выбыл из строя минимум на месяц, по истечении которого его состояние будет оценено врачами клубами.

В нынешнем сезоне шведский нападающий принял участие в 17 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Александр отметился пятью результативными передачами при показателе полезности «+2». Последний раз в НХЛ Стин забивал 16 мая 2019 года за «Сент-Луис» в матче плей-офф с «Сан-Хосе».

Сегодня, 7 ноября, стало известно, что «Сент-Луис» обменял Робби Фаббри в «Детройт Ред Уингз», получив взамен Якуба де ла Роуза.

«Сент-Луис» обменял Фаббри в «Детройт» на де ла Роуза
Не Ничушкиным единым. 10 форвардов НХЛ, которые никак не могут забить
Эти хоккеисты получают большие деньги, но пользы своим командам не приносят.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019