Обладатель Кубка Стэнли Стин выбыл из строя на длительный срок

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Александр Стин досрочно завершил выездную серию команды и вернулся в Сент-Луис из-за растяжение связок голеностопного сустава, информирует пресс-служба действующих обладателей Кубка Стэнли.

Сообщается, что хоккеист выбыл из строя минимум на месяц, по истечении которого его состояние будет оценено врачами клубами.

В нынешнем сезоне шведский нападающий принял участие в 17 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Александр отметился пятью результативными передачами при показателе полезности «+2». Последний раз в НХЛ Стин забивал 16 мая 2019 года за «Сент-Луис» в матче плей-офф с «Сан-Хосе».

Сегодня, 7 ноября, стало известно, что «Сент-Луис» обменял Робби Фаббри в «Детройт Ред Уингз», получив взамен Якуба де ла Роуза.

«Сент-Луис» обменял Фаббри в «Детройт» на де ла Роуза