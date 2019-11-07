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Олимпийская сборная России уступила хозяевам турнира в матче Кубка Германии

Олимпийская сборная России уступила хозяевам турнира в матче Кубка Германии
Хоккей / Прочие 0

Олимпийская сборная России проиграла хозяевам турнира в матче Кубка Германии. Матч завершился со счётом 4:3 в пользу команды Тони Сёдерхольма.

Счёт в матче был открыт на пятой минуте первого периода, отличился форвард «Нефтехимика» Павел Порядин. Немцы отыгрались спустя 8,5 минут усилиями Даниэля Пьетты. Ещё до перерыва российские хоккеисты вновь вышли вперёд после точного броска защитника «Сибири» Андрея Ермакова.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи
07 ноября 2019, четверг. 21:45 МСК
Германия
Окончен
4 : 3
Россия (олимп.)
0:1 Порядин (Иванов, Гребенщиков) – 04:21' (5x5)   1:1 Пьетта (Нёбельс, Фишбух) – 12:50' (5x5)   1:2 Ермаков (Кодола, Вовченко) – 16:15' (5x5)   2:2 Сеземски (Пьетта, Фишбух) – 22:58' (5x4)   3:2 Каммерер (Кастнер, Тиффельс) – 34:25' (5x5)   3:3 Волков (Игумнов) – 37:49' (5x5)   4:3 Шюц (Биттнер) – 53:02' (5x5)

Во втором периоде хозяева перехватили инициативу и отличились дважды. Последовательно голкипера «Локомотива» Илью Коновалова пробили Симон Сеземски и Максимилиан Каммерер. Российские хоккеисты восстановили равновесие благодаря шайбе защитника московского «Динамо» Артёма Волкова.

Автором победной шайбы в матче стал форвард сборной Германии Феликс Шюц. Экс-форвард «Адмирала», «Авангарда» и «Торпедо» отличился за семь минут до конца третьего периода, установив окончательный счёт.

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