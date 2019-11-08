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Овечкин забросил 12-ю шайбу в сезоне, пробив Бобровского

Овечкин забросил 12-ю шайбу в сезоне, пробив Бобровского
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В середине второго периода впереди хозяева — 3:2.

Капитан столичной команды Александр Овечкин поучаствовал в обоих голах своей команды — уже на 25-й секунде игры он отметился результативной передачей на Джона Карлсона, а на седьмой минуте второго периода забил сам с передачи Евгения Кузнецова. Напомним, что в воротах «Флориды» стоит ещё один российский легионер Сергей Бобровский.

Видео гола Овечкина можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

Напомним, в 17 проведённых матчах регулярного чемпионата НХЛ Овечкин отметился 12 голами и 9 результативными передачами.

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