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Дадонов забросил седьмую шайбу в сезоне в матче с командой Овечкина

Дадонов забросил седьмую шайбу в сезоне в матче с командой Овечкина
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В конце второго периода впереди хозяева — 4:3.

Автором четвёртой шайбы «Флориды» стал российский нападающий Евгений Дадонов. Ему ассистировал канадец Джонатан Юбердо. Для 30-летнего Дадонова эта шайба стала седьмой в сезоне.

Видео гола Дадонова можно посмотреть в «твиттере» Fox Sports Florida.

В этом же матче тремя результативными действиями отметился капитан «Вашингтона» Александр Овечкин — на счету 34-летнего хоккеиста дубль и результативная передача. Ещё два россиянина Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов ассистировали Овечкину. Напомним, что в воротах «Флориды» стоит ещё один российский легионер Сергей Бобровский.

Овечкин оформил дубль во втором периоде матча с «Флоридой»
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