Бучневич забил эффектный гол в ворота «Каролины». Видео
В Роли проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 3:1 в пользу гостей.
Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич забросил эффектную шайбу в начале третьего периода.
Запись с голом Павла Бунчневича можно посмотреть в официальном «твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».
Таким образом, Бучневич забросил третью шайбу в сезоне. В 12 играх регулярного чемпионата НХЛ росиянин набрал 11 очков, забил 3 гола и сделав 8 результативных передач.
Всего в НХЛ Бучневич провёл 192 матча, в которых забил 48 голов и сделал 66 результативных передач.
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