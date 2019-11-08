Бучневич забил эффектный гол в ворота «Каролины». Видео

В Роли проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 3:1 в пользу гостей.

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич забросил эффектную шайбу в начале третьего периода.

Запись с голом Павла Бунчневича можно посмотреть в официальном «твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».

Таким образом, Бучневич забросил третью шайбу в сезоне. В 12 играх регулярного чемпионата НХЛ росиянин набрал 11 очков, забил 3 гола и сделав 8 результативных передач.

Всего в НХЛ Бучневич провёл 192 матча, в которых забил 48 голов и сделал 66 результативных передач.