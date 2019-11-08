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Два очка Панарина и два очка Бучневича помогли «Рейнджерс» победить «Каролину»

Два очка Панарина и два очка Бучневича помогли «Рейнджерс» победить «Каролину»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу команды Дэвида Куинна.

Автором единственной шайбы в первом периоде стал российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин. 28-летний хоккеист отметился голом на 20-й минуте встречи. Таким образом нападающий продлил результативную серию до семи матчей.

Во втором периоде «Каролина» отыгралась благодаря удачной игре на пятаке Даги Хэмилтона, однако вскоре «Рейнджерс» вновь повели. Аналогичный гол забил Брендан Лемье, а одним из его ассистентов выступил Павел Бучневич.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2019, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Строум, Фаст) – 19:32' (5x5)   1:1 Хэмилтон (Славин, Терявяйнен) – 34:32' (5x5)   1:2 Лемье (Деанджело, Бучневич) – 38:04' (5x4)   1:3 Бучневич – 41:15' (5x5)   2:3 Ахо (Дзингел, Нечас) – 55:58' (5x5)   2:4 Фокс (Панарин) – 58:35' (en)

На старте третьего периода Бучневич забил сам, совершив прекрасный сольный проход. Себастьян Ахо смог вернуть интригу в матч, но на большее «ураганов» не хватило. Адам Фокс с передачи Панарина подвёл итог матчу.

Бучневич забил эффектный гол в ворота «Каролины». Видео
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