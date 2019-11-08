3 очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Флориду»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил 2 гола и сделал результативную передачу. Евгений Кузнецов записал на свой счёт 2 результативные передачи. Защитник Дмитрий Орлов отметился голевым пасом.

Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов набрал 2 очка, забив гол и сделав результативную передачу. Голкипер Сергей Бобровский пропустил 5 голов.

Таким образом, «Флорида» потерпела первое поражение за последние три игры. «Вашингтон» в свою очередь одержал пятую победу подряд.