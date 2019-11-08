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3 очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Флориду»

3 очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Флориду»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил 2 гола и сделал результативную передачу. Евгений Кузнецов записал на свой счёт 2 результативные передачи. Защитник Дмитрий Орлов отметился голевым пасом.

Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов набрал 2 очка, забив гол и сделав результативную передачу. Голкипер Сергей Бобровский пропустил 5 голов.

Таким образом, «Флорида» потерпела первое поражение за последние три игры. «Вашингтон» в свою очередь одержал пятую победу подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2019, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 5
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Карлсон (Кемпны, Овечкин) – 00:25' (5x5)   1:1 Ватрано – 01:55' (5x5)   2:1 Коннолли (Строльман, Бойл) – 14:26' (5x5)   3:1 Барков (Дадонов) – 20:27' (5x5)   3:2 Овечкин (Кузнецов, Карлсон) – 26:13' (5x4)   3:3 Овечкин (Орлов, Бекстрём) – 32:14' (5x5)   4:3 Дадонов (Юбердо, Барков) – 38:59' (5x4)   4:4 Уилсон (Кузнецов) – 40:44' (5x5)   4:5 Уилсон (Карлсон, Кузнецов) – 60:17' (3x3)
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