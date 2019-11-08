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Сборная России проиграла команде Онтарио в матче Суперсерии. Счёт в серии — 1:2

Сборная России проиграла команде Онтарио в матче Суперсерии. Счёт в серии — 1:2
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

В Китченере завершился третий матч Суперсерии, где команда хоккейной лиги Онтарио (OHL) сыграла с молодежной сборной России. Встреча состоялась на стадионе «Китченер Мемориал Аудиториум» и завершилась победой команды OHL со счётом 4:1.

В составе победителей забитыми голами отличились Тай Делландреа, Коул Перфетти, Коннор Макмайкл и Экил Томас. Единственную шайбу за сборную России забросил Илья Круглов.

Таким образом, сборная России потерпела второе поражение подряд. В предыдущем матче Суперсерии россияне уступили команде Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL).

Расписание оставшихся матчей Суперсерии:
12 ноября, 3:00. Сборная России U20 — сборная OHL
14 ноября, 4:30. Сборная WHL — сборная России U20
15 ноября, 4:30. Сборная России U20 — сборная WHL.

Суперсерия Россия U20 - Канада U20. Суперсерия Россия U20 - Канада U20
08 ноября 2019, пятница. 03:00 МСК
Канада OHL
Окончен
4 : 1
Россия U20
1:0 Делландреа (Байфилд, Драйсдейл) – 05:12' (5x4)   2:0 Перфетти (Томас, Меркли) – 08:36' (5x5)   3:0 Макмайкл (Байфилд, Такер) – 26:40' (5x5)   4:0 Томас – 56:50' (5x5)   4:1 Михайлов (Пыленков, Круглов) – 59:17' (5x5)
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