Сборная России проиграла команде Онтарио в матче Суперсерии. Счёт в серии — 1:2

В Китченере завершился третий матч Суперсерии, где команда хоккейной лиги Онтарио (OHL) сыграла с молодежной сборной России. Встреча состоялась на стадионе «Китченер Мемориал Аудиториум» и завершилась победой команды OHL со счётом 4:1.

В составе победителей забитыми голами отличились Тай Делландреа, Коул Перфетти, Коннор Макмайкл и Экил Томас. Единственную шайбу за сборную России забросил Илья Круглов.

Таким образом, сборная России потерпела второе поражение подряд. В предыдущем матче Суперсерии россияне уступили команде Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL).

Расписание оставшихся матчей Суперсерии:

12 ноября, 3:00. Сборная России U20 — сборная OHL

14 ноября, 4:30. Сборная WHL — сборная России U20

15 ноября, 4:30. Сборная России U20 — сборная WHL.