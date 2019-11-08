Сборная России проиграла команде Онтарио в матче Суперсерии. Счёт в серии — 1:2

В Китченере завершился третий матч Суперсерии, где команда хоккейной лиги Онтарио (OHL) сыграла с молодежной сборной России. Встреча состоялась на стадионе «Китченер Мемориал Аудиториум» и завершилась победой команды OHL со счётом 4:1.
В составе победителей забитыми голами отличились Тай Делландреа, Коул Перфетти, Коннор Макмайкл и Экил Томас. Единственную шайбу за сборную России забросил Илья Круглов.
Таким образом, сборная России потерпела второе поражение подряд. В предыдущем матче Суперсерии россияне уступили команде Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL).
Расписание оставшихся матчей Суперсерии:
12 ноября, 3:00. Сборная России U20 — сборная OHL
14 ноября, 4:30. Сборная WHL — сборная России U20
15 ноября, 4:30. Сборная России U20 — сборная WHL.
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