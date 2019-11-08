Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев забил четвёртый гол в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз». В ходе второго периода команда Джона Хайнса впереди — 2:1.

На шестой минуте второго отрезка «Дэвилз» вперёд вывел российский нападающий Никита Гусев, для которого этот гол стал четвёртым за карьеру в НХЛ. Ассистентом у Никиты выступил первый номер драфта НХЛ 2019 года Джек Хьюз.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Нью-Джерси».

Перед предыдущим матчем с «Виннипег Джетс» (2:1 Б) 27-летний Гусев не принимал участия в матчах регулярного чемпионата НХЛ с 25 октября. Россиянин пропустил три встречи «Дэвилз». В матче с «Виннипегом» Никита реализовал буллит, принеся «дьяволам» победу.