Ковальчук не забил в восьмом матче кряду, но прервал серию без очков

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча состоялась на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. «Лос-Анджелес» потерпел второе поражение подряд.

Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук записал на свой счёт результативную передачу, благодаря чему прервал четырёхматчевую серию без очков. При этом продлилась другая его серия — он не забил в восьмом матче кряду.

Видео передачи можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «Оттавы» Артём Анисимов забил гол. Владислав Наместников провёл на площадке 18 минут и 23 секунды и не отметился результативными действиями. Защитник Никита Зайцев отметился результативной передачей.