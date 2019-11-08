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Ковальчук не забил в восьмом матче кряду, но прервал серию без очков

Ковальчук не забил в восьмом матче кряду, но прервал серию без очков
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча состоялась на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. «Лос-Анджелес» потерпел второе поражение подряд.

Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук записал на свой счёт результативную передачу, благодаря чему прервал четырёхматчевую серию без очков. При этом продлилась другая его серия — он не забил в восьмом матче кряду.

Видео передачи можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «Оттавы» Артём Анисимов забил гол. Владислав Наместников провёл на площадке 18 минут и 23 секунды и не отметился результативными действиями. Защитник Никита Зайцев отметился результативной передачей.

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