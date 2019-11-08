Строум — о Лундквисте: это был матч уровня Зала славы

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Строум после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (4:2) назвал вклад голкипера Хенрика Лундквиста ключевым в итоговый результат.
«Я уверен, что в его исполнении это был матч уровня Зала славы. Вы имеете право называть это как хотите. Можно сказать, что он самый ценный игрок. К сожалению, мы сами поставили его в подобную ситуацию. Но знаете, когда у вас есть голкипер такого калибра, время от времени он может выиграть подобный матч.
Что касается нашего звена, то долгое время не могли поймать игровой ритм. Когда поймали, то забили. В этой лиге нужно пользоваться своими возможностями. Сегодня мы это сделали. Что ж, два очка есть два очка», — приводит слова Строума клубный журналист Колин Стефенсон.
37-летний голкипер отразил 45 бросков из 47, пропустив обе шайбы после рикошетов. Шведский вратарь одержал вторую победу кряду, отразив в общей сложности за матчи с «Детройт Ред Уингз» и «Каролиной» 80 бросков.
- 8 ноября 2019
-
07:52
-
07:46
-
07:39
-
07:25
-
07:19
-
07:15
-
07:02
-
06:40
-
06:39
-
06:21
-
06:20
-
06:11
-
06:08
-
05:57
-
05:55
-
05:50
-
05:47
-
05:41
-
05:35
-
05:20
-
04:54
-
04:34
-
04:23
-
03:54
- 7 ноября 2019
-
23:57
-
23:30
-
23:02
-
22:52
-
22:46
-
22:42
-
22:33
-
22:05
-
21:59
-
21:35
-
21:19