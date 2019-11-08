Строум — о Лундквисте: это был матч уровня Зала славы

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Строум после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (4:2) назвал вклад голкипера Хенрика Лундквиста ключевым в итоговый результат.

«Я уверен, что в его исполнении это был матч уровня Зала славы. Вы имеете право называть это как хотите. Можно сказать, что он самый ценный игрок. К сожалению, мы сами поставили его в подобную ситуацию. Но знаете, когда у вас есть голкипер такого калибра, время от времени он может выиграть подобный матч.

Что касается нашего звена, то долгое время не могли поймать игровой ритм. Когда поймали, то забили. В этой лиге нужно пользоваться своими возможностями. Сегодня мы это сделали. Что ж, два очка есть два очка», — приводит слова Строума клубный журналист Колин Стефенсон.

37-летний голкипер отразил 45 бросков из 47, пропустив обе шайбы после рикошетов. Шведский вратарь одержал вторую победу кряду, отразив в общей сложности за матчи с «Детройт Ред Уингз» и «Каролиной» 80 бросков.