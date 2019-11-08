«Чикаго» обыграл «Ванкувер», у Кейна и Строума по 3 очка
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 5:2.
Главным героем встречи стал нападающий «Чикаго» Патрик Кейн, который забил гол и сделал 2 результативные передачи, а также Дилан Строум, записавший в свой актив 3 результативные передачи.
Также в составе победителей забивали Алекс Дебринкэт, Эндрю Шоу, Давид Кемпф и Брэндон Саад.
Таким образом, «Чикаго» одержал вторую победу за последние три игры. «Ванкувер» в свою очередь потерпел второе поражение подряд.
В следующем матче «Чикаго Блэкхоукс» сыграт с «Питтсбург Пингвинз», а «Ванкувер Кэнакс» встретится с «Виннипег Джетс».
НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2019, пятница. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
5 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Дебринкэт (Строум, Кейн) – 06:41' (5x5) 2:0 Шоу (Строум, Кейн) – 18:43' (5x4) 2:1 Миллер – 21:03' (5x4) 3:1 Кейн (Кит, Строум) – 54:54' (5x4) 4:1 Кемпф (Мяяття) – 57:53' (en) 4:2 Виртанен (Эдлер, Годетт) – 58:59' (5x5) 5:2 Саад (Карпентер, Мяяття) – 59:54' (en)
- 8 ноября 2019
-
07:52
-
07:46
-
07:39
-
07:25
-
07:19
-
07:15
-
07:02
-
06:40
-
06:39
-
06:21
-
06:20
-
06:11
-
06:08
-
05:57
-
05:55
-
05:50
-
05:47
-
05:41
-
05:35
-
05:20
-
04:54
-
04:34
-
04:23
-
03:54
- 7 ноября 2019
-
23:57
-
23:30
-
23:02
-
22:52
-
22:46
-
22:42
-
22:33
-
22:05
-
21:59
-
21:35
-
21:19
Партнерский контент