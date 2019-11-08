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«Чикаго» обыграл «Ванкувер», у Кейна и Строума по 3 очка

«Чикаго» обыграл «Ванкувер», у Кейна и Строума по 3 очка
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 5:2.

Главным героем встречи стал нападающий «Чикаго» Патрик Кейн, который забил гол и сделал 2 результативные передачи, а также Дилан Строум, записавший в свой актив 3 результативные передачи.

Также в составе победителей забивали Алекс Дебринкэт, Эндрю Шоу, Давид Кемпф и Брэндон Саад.

Таким образом, «Чикаго» одержал вторую победу за последние три игры. «Ванкувер» в свою очередь потерпел второе поражение подряд.

В следующем матче «Чикаго Блэкхоукс» сыграт с «Питтсбург Пингвинз», а «Ванкувер Кэнакс» встретится с «Виннипег Джетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2019, пятница. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
5 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Дебринкэт (Строум, Кейн) – 06:41' (5x5)   2:0 Шоу (Строум, Кейн) – 18:43' (5x4)   2:1 Миллер – 21:03' (5x4)   3:1 Кейн (Кит, Строум) – 54:54' (5x4)   4:1 Кемпф (Мяяття) – 57:53' (en)   4:2 Виртанен (Эдлер, Годетт) – 58:59' (5x5)   5:2 Саад (Карпентер, Мяяття) – 59:54' (en)
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