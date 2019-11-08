«Чикаго» обыграл «Ванкувер», у Кейна и Строума по 3 очка

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 5:2.

Главным героем встречи стал нападающий «Чикаго» Патрик Кейн, который забил гол и сделал 2 результативные передачи, а также Дилан Строум, записавший в свой актив 3 результативные передачи.

Также в составе победителей забивали Алекс Дебринкэт, Эндрю Шоу, Давид Кемпф и Брэндон Саад.

Таким образом, «Чикаго» одержал вторую победу за последние три игры. «Ванкувер» в свою очередь потерпел второе поражение подряд.

В следующем матче «Чикаго Блэкхоукс» сыграт с «Питтсбург Пингвинз», а «Ванкувер Кэнакс» встретится с «Виннипег Джетс».