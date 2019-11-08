Овечкин вышел на 39-е место по очкам в НХЛ, догнав Кросби

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль и сделал результативную передачу. Россиянин набрал 1233-е (671+562) очко в чемпионатах НХЛ и вышел на 39-е место в истории, обойдя завершившего карьеру Фила Хаусли (1232) и сравнявшись с Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»). 38-ю позицию в списке занимает Петер Штястны – 1239 баллов.
Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов набрал два очка, забив гол и сделав результативную передачу. Голкипер Сергей Бобровский пропустил пять голов.
Таким образом, «Флорида» потерпела первое поражение за последние три игры. «Вашингтон» в свою очередь одержал пятую победу подряд.
- 8 ноября 2019
-
07:52
-
07:46
-
07:39
-
07:25
-
07:19
-
07:15
-
07:02
-
06:40
-
06:39
-
06:21
-
06:20
-
06:11
-
06:08
-
05:57
-
05:55
-
05:50
-
05:47
-
05:41
-
05:35
-
05:20
-
04:54
-
04:34
-
04:23
-
03:54
- 7 ноября 2019
-
23:57
-
23:30
-
23:02
-
22:52
-
22:46
-
22:42
-
22:33
-
22:05
-
21:59
-
21:35
-
21:19