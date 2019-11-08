Овечкин вышел на 39-е место по очкам в НХЛ, догнав Кросби

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль и сделал результативную передачу. Россиянин набрал 1233-е (671+562) очко в чемпионатах НХЛ и вышел на 39-е место в истории, обойдя завершившего карьеру Фила Хаусли (1232) и сравнявшись с Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»). 38-ю позицию в списке занимает Петер Штястны – 1239 баллов.

Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов набрал два очка, забив гол и сделав результативную передачу. Голкипер Сергей Бобровский пропустил пять голов.



Таким образом, «Флорида» потерпела первое поражение за последние три игры. «Вашингтон» в свою очередь одержал пятую победу подряд.

Овечкин вышел на седьмое место в НХЛ по матчам с двумя и более голами