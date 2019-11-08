«Калгари» победил «Нью-Джерси», несмотря на гол Гусева

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу команды Билла Питерса.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дерек Райан, Шон Монахан, Микаэль Баклунд, Ноа Ханифин и Джонни Годро. За «Дэвилз» отличились Джек Хьюз и Никита Гусев, для которого этот гол стал четвёртым за карьеру в НХЛ. Ассистентом у Никиты выступил первый номер драфта НХЛ 2019 года Хьюз.

Перед предыдущим матчем с «Виннипег Джетс» (2:1 Б) 27-летний Гусев не принимал участия в матчах регулярного чемпионата НХЛ с 25 октября, пропустив три встречи «Дэвилз». В матче с «Виннипегом» Никита реализовал буллит, принеся «дьяволам» победу.