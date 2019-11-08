Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Калгари» победил «Нью-Джерси», несмотря на гол Гусева

«Калгари» победил «Нью-Джерси», несмотря на гол Гусева
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу команды Билла Питерса.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дерек Райан, Шон Монахан, Микаэль Баклунд, Ноа Ханифин и Джонни Годро. За «Дэвилз» отличились Джек Хьюз и Никита Гусев, для которого этот гол стал четвёртым за карьеру в НХЛ. Ассистентом у Никиты выступил первый номер драфта НХЛ 2019 года Хьюз.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2019, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
5 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хьюз (Холл, Батчер) – 15:44' (5x5)   1:1 Райан (Стоун) – 23:02' (5x5)   1:2 Гусев (Хьюз) – 25:21' (5x5)   2:2 Монахан (Ханифин, Годро) – 29:57' (4x4)   3:2 Баклунд (Ханифин, Андерссон) – 34:53' (5x4)   4:2 Ханифин (Беннетт, Баклунд) – 39:46' (5x4)   5:2 Годро (Монахан, Линдхольм) – 50:01' (5x5)

Перед предыдущим матчем с «Виннипег Джетс» (2:1 Б) 27-летний Гусев не принимал участия в матчах регулярного чемпионата НХЛ с 25 октября, пропустив три встречи «Дэвилз». В матче с «Виннипегом» Никита реализовал буллит, принеся «дьяволам» победу.

Гусев снова в запасе. В «Нью-Джерси» делают вид, что всё в порядке
Как будто так и должно быть.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019