Овечкин вышел на 2-е место в гонке снайперов и на 6-е место в зачёте бомбардиров

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль и сделал результативную передачу. В этом сезоне на счету капитана «столичной» команды 13 голов и 9 результативных передач в 17 матчах. Овечкин занимает второе место в гонке снайперов, отставая от форварда «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка на два точных броска.

Зачёт бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ

В зачёте бомбардиров Александр располагается на шестой позиции, отставая от того же Пастрняка на четыре балла.