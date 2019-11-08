Овечкин вышел на 2-е место в гонке снайперов и на 6-е место в зачёте бомбардиров
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль и сделал результативную передачу. В этом сезоне на счету капитана «столичной» команды 13 голов и 9 результативных передач в 17 матчах. Овечкин занимает второе место в гонке снайперов, отставая от форварда «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка на два точных броска.
Зачёт бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ
В зачёте бомбардиров Александр располагается на шестой позиции, отставая от того же Пастрняка на четыре балла.
Овечкин вышел на 39-е место по очкам в НХЛ, догнав Кросби
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