Бобровский третий раз в сезоне пропустил 5 голов. Коэффициент надёжности — 3,50

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 31 и потерпел шестое поражение в сезоне (четвёртое – в овертаймах), пропустив третий раз за матч пять шайб. Всего в нынешнем чемпионате российский голкипер провёл 13 матчей. В среднем за встречу он пропускает 3,5 шайбы.

Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов набрал два очка, забив гол и сделав результативную передачу.



Таким образом, «Флорида» потерпела первое поражение за последние три игры. «Вашингтон» в свою очередь одержал пятую победу подряд.