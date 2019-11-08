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Бобровский третий раз в сезоне пропустил 5 голов. Коэффициент надёжности — 3,50

Бобровский третий раз в сезоне пропустил 5 голов. Коэффициент надёжности — 3,50
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 31 и потерпел шестое поражение в сезоне (четвёртое – в овертаймах), пропустив третий раз за матч пять шайб. Всего в нынешнем чемпионате российский голкипер провёл 13 матчей. В среднем за встречу он пропускает 3,5 шайбы.

Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов набрал два очка, забив гол и сделав результативную передачу.

Таким образом, «Флорида» потерпела первое поражение за последние три игры. «Вашингтон» в свою очередь одержал пятую победу подряд.

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