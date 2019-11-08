Результаты матчей НХЛ за 7 ноября 2019 года

7 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 11 матчей.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Вегас Голден Найтс» — 2:1 ОТ. Хозяева одержали третью победу кряду.
«Филадельфия Флайерз» — «Монреаль Канадиенс» — 3:2 ОТ.
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз» — 3:4 ОТ. Хозяева не смогли продлить победную серию до 11 матчей.
«Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 4:5 ОТ. Гости одержали пятую победу кряду.
«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:4. Подопечные Дэвида Куинна одержали вторую победу за два дня.
«Оттава Сенаторз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 3:2 ОТ.
«Чикаго Блэкхоукс» — «Ванкувер Кэнакс» — 5:2.
«Колорадо Эвеланш» — «Нэшвилл Предаторз» — 9:4. Хозяева прервали пятиматчевую серию поражений.
«Калгари Флэймз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:2.
«Аризона Койотс» — «Коламбус Блю Джекетс» — 2:3.
«Сан-Хосе Шаркс» — «Миннесота Уайлд» — 6:5.
- 8 ноября 2019
-
09:15
-
08:56
-
08:35
-
08:30
-
08:09
-
07:52
-
07:46
-
07:39
-
07:25
-
07:19
-
07:15
-
07:02
-
06:40
-
06:39
-
06:21
-
06:20
-
06:11
-
06:08
-
05:57
-
05:55
-
05:50
-
05:47
-
05:41
-
05:35
-
05:20
-
04:54
-
04:34
-
04:23
-
03:54
- 7 ноября 2019
-
23:57
-
23:30
-
23:02
-
22:52
-
22:46
-
22:42