Результаты матчей НХЛ за 7 ноября 2019 года

7 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 11 матчей.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Вегас Голден Найтс» — 2:1 ОТ. Хозяева одержали третью победу кряду.

«Филадельфия Флайерз» — «Монреаль Канадиенс» — 3:2 ОТ.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз» — 3:4 ОТ. Хозяева не смогли продлить победную серию до 11 матчей.

«Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 4:5 ОТ. Гости одержали пятую победу кряду.

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:4. Подопечные Дэвида Куинна одержали вторую победу за два дня.

«Оттава Сенаторз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 3:2 ОТ.

«Чикаго Блэкхоукс» — «Ванкувер Кэнакс» — 5:2.

«Колорадо Эвеланш» — «Нэшвилл Предаторз» — 9:4. Хозяева прервали пятиматчевую серию поражений.

«Калгари Флэймз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:2.

«Аризона Койотс» — «Коламбус Блю Джекетс» — 2:3.

«Сан-Хосе Шаркс» — «Миннесота Уайлд» — 6:5.