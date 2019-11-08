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Результаты матчей НХЛ за 7 ноября 2019 года

Результаты матчей НХЛ за 7 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

7 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 11 матчей.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Вегас Голден Найтс» — 2:1 ОТ. Хозяева одержали третью победу кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2019, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 1
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Пасиоретти – 44:08' (5x5)   1:1 Мэттьюс (Таварес, Райлли) – 48:14' (5x4)   2:1 Таварес (Марнер) – 62:33' (3x3)

«Филадельфия Флайерз» — «Монреаль Канадиенс» — 3:2 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2019, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Майерс – 13:51' (5x5)   2:0 ван Римсдайк (Ворачек, Жиру) – 20:49' (5x5)   2:1 Шьяро (Казинс, Дано) – 33:44' (5x5)   2:2 Уэбер (Друен) – 44:05' (5x5)   3:2 Кутюрье (Конечны, Проворов) – 60:55' (3x3)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз» — 3:4 ОТ. Хозяева не смогли продлить победную серию до 11 матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2019, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Сизикас (Дэл Колл, Пулок) – 00:19' (5x5)   2:0 Клаттербак (Сизикас, Пелеч) – 26:28' (4x5)   3:0 Пелеч (Барзал, Ли) – 29:26' (5x5)   3:1 Макканн (Марино, Дюмулен) – 41:38' (5x5)   3:2 Раст (Макканн, Малкин) – 46:16' (5x5)   3:3 Малкин (Риикола, Макканн) – 48:48' (5x5)   3:4 Раст – 63:25' (3x3)

«Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 4:5 ОТ. Гости одержали пятую победу кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2019, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 5
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Карлсон (Кемпны, Овечкин) – 00:25' (5x5)   1:1 Ватрано – 01:55' (5x5)   2:1 Коннолли (Строльман, Бойл) – 14:26' (5x5)   3:1 Барков (Дадонов) – 20:27' (5x5)   3:2 Овечкин (Кузнецов, Карлсон) – 26:13' (5x4)   3:3 Овечкин (Орлов, Бекстрём) – 32:14' (5x5)   4:3 Дадонов (Юбердо, Барков) – 38:59' (5x4)   4:4 Уилсон (Кузнецов) – 40:44' (5x5)   4:5 Уилсон (Карлсон, Кузнецов) – 60:17' (3x3)

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:4. Подопечные Дэвида Куинна одержали вторую победу за два дня.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2019, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Строум, Фаст) – 19:32' (5x5)   1:1 Хэмилтон (Славин, Терявяйнен) – 34:32' (5x5)   1:2 Лемье (Деанджело, Бучневич) – 38:04' (5x4)   1:3 Бучневич – 41:15' (5x5)   2:3 Ахо (Дзингел, Нечас) – 55:58' (5x5)   2:4 Фокс (Панарин) – 58:35' (en)

«Оттава Сенаторз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 3:2 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2019, пятница. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 2
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Браун (Копитар) – 26:51' (5x5)   1:1 Дюклер (Зайцев, Ткачук) – 37:23' (5x5)   2:1 Анисимов (Эннис, Хлапик) – 49:50' (5x5)   2:2 Тоффоли (Рой, Ковальчук) – 59:52' (6x5)   3:2 Пажо (Пол) – 63:12' (3x3)

«Чикаго Блэкхоукс» — «Ванкувер Кэнакс» — 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2019, пятница. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
5 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Дебринкэт (Строум, Кейн) – 06:41' (5x5)   2:0 Шоу (Строум, Кейн) – 18:43' (5x4)   2:1 Миллер – 21:03' (5x4)   3:1 Кейн (Кит, Строум) – 54:54' (5x4)   4:1 Кемпф (Мяяття) – 57:53' (en)   4:2 Виртанен (Эдлер, Годетт) – 58:59' (5x5)   5:2 Саад (Карпентер, Мяяття) – 59:54' (en)

«Колорадо Эвеланш» — «Нэшвилл Предаторз» — 9:4. Хозяева прервали пятиматчевую серию поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2019, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
9 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Макар (Ньето, Грейвз) – 00:49' (5x5)   1:1 Эллис (Джохансен) – 12:08' (5x5)   2:1 Маккиннон (Макар, Бураковски) – 17:56' (5x3)   2:2 Форсберг (Арвидссон, Джохансен) – 21:25' (5x5)   2:3 Дюшейн (Арвидссон, Йози) – 24:55' (5x4)   3:3 Донской (Маккиннон, Калверт) – 25:26' (5x5)   4:3 Грейвз (Кадри, Джост) – 25:46' (5x5)   5:3 Бураковски (Каменев, Джонсон) – 26:57' (5x5)   6:3 Ньето (Комфер, Грейвз) – 27:47' (4x5)   7:3 Калверт (Маккиннон, Макар) – 30:01' (5x5)   8:3 Донской (Джонсон, Маккиннон) – 33:26' (5x5)   8:4 Смит (Бонино, Гримальди) – 52:41' (5x5)   9:4 Донской (Бураковски, Тайнэн) – 57:53' (5x4)

«Калгари Флэймз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2019, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
5 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хьюз (Холл, Батчер) – 15:44' (5x5)   1:1 Райан (Стоун, Броди) – 23:02' (5x5)   1:2 Гусев (Хьюз, Заха) – 25:21' (5x5)   2:2 Монахан (Ханифин, Годро) – 29:57' (4x4)   3:2 Баклунд (Ханифин, Андерссон) – 34:53' (5x4)   4:2 Ханифин (Беннетт, Баклунд) – 39:46' (5x4)   5:2 Годро (Монахан, Линдхольм) – 50:01' (5x5)

«Аризона Койотс» — «Коламбус Блю Джекетс» — 2:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2019, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Нюквист (Джонс, Бьёркстранд) – 00:14' (5x5)   1:1 Сёдерберг (Любушкин) – 11:24' (5x5)   2:1 Чикран (Грабнер, Хиностроза) – 32:04' (5x5)   2:2 Бемстрём (Аткинсон, Нюквист) – 37:36' (5x4)   2:3 Бьёркстранд (Дюбуа, Нюквист) – 50:12' (5x5)

«Сан-Хосе Шаркс» — «Миннесота Уайлд» — 6:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2019, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
6 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Кутюр (Кейн, Сёренсен) – 00:52' (5x5)   2:0 Майер (Гертл, Карлссон) – 05:55' (5x5)   3:0 Сёренсен (Марло, Кутюр) – 16:40' (5x5)   4:0 Шимек (Гертл, Майер) – 18:32' (5x5)   4:1 Канин (Эрикссон Эк) – 35:51' (5x5)   5:1 Гертл (Кутюр, Бёрнс) – 37:04' (5x4)   5:2 Стаал (Хартман) – 37:59' (5x5)   6:2 Кейн (Кутюр, Бёрнс) – 39:15' (5x4)   6:3 Хант (Канин) – 48:07' (5x5)   6:4 Донато (Стаал) – 49:21' (5x5)   6:5 Цукер (Цуккарелло, Стаал) – 55:25' (5x5)
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