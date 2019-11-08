Сборная России U17 вышла в полуфинал Мирового кубка вызова

В четвертьфинале Мирового кубка вызова юниорская сборная России U17 победила команду «Канада в чёрном». Матч завершился со счётом 8:4 в пользу российской команды.
Счёт в матче с передач Фёдора Свечкова и Всеволода Гайдамака открыл Михаил Березовский. Вскоре Прохор Полтапов откликнулся на передачу Никиты Чибрикова и удвоил преимущество российской команды.
Вторые 20 минут встречи оказались в два раза результативнее. Матвей Надворный в начале периода укрепил преимущество сборной, после чего голкипера Бенджамина Годро сменил Уильям Блекберн.
Практически сразу после этого Кэмерон Уайнот был удалён на 2+10 минут за толчок на борт российского игрока. Дважды за период сборная России реализовывала большинство — сначала успешен был Даниил Лазутин, затем Прохор Полтапов оформил дубль. До сирены на перерыв сборной Канады удалось отыграть две шайбы.
Сценарий третьего периода во многом повторил второй — сборная России забросила трижды, Канады — дважды, а вратарям cборной Канады вновь пришлось поменяться местами.
Игроком матча в составе сборной России был признан Прохор Полтапов, набравший 4 (3+1) очка. В последней голевой комбинации нападающему ассистировал голкипер Валерий Бринкман.
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