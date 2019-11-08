Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сборная России U17 вышла в полуфинал Мирового кубка вызова

Сборная России U17 вышла в полуфинал Мирового кубка вызова
Хоккей / Прочие 0

В четвертьфинале Мирового кубка вызова юниорская сборная России U17 победила команду «Канада в чёрном». Матч завершился со счётом 8:4 в пользу российской команды.

Счёт в матче с передач Фёдора Свечкова и Всеволода Гайдамака открыл Михаил Березовский. Вскоре Прохор Полтапов откликнулся на передачу Никиты Чибрикова и удвоил преимущество российской команды.

Вторые 20 минут встречи оказались в два раза результативнее. Матвей Надворный в начале периода укрепил преимущество сборной, после чего голкипера Бенджамина Годро сменил Уильям Блекберн.

Практически сразу после этого Кэмерон Уайнот был удалён на 2+10 минут за толчок на борт российского игрока. Дважды за период сборная России реализовывала большинство — сначала успешен был Даниил Лазутин, затем Прохор Полтапов оформил дубль. До сирены на перерыв сборной Канады удалось отыграть две шайбы.

Сценарий третьего периода во многом повторил второй — сборная России забросила трижды, Канады — дважды, а вратарям cборной Канады вновь пришлось поменяться местами.

Игроком матча в составе сборной России был признан Прохор Полтапов, набравший 4 (3+1) очка. В последней голевой комбинации нападающему ассистировал голкипер Валерий Бринкман.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019