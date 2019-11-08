Брагин: если у игрока есть момент и он не забивает, значит, работать надо

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал поражение в третьем матче Суперсерии-2019 с командой юниорской лиги Онтарио (1:4, 1-2).

«То, что забили только одну шайбу, это вопрос реализации моментов и уровня мастерства. Если у игрока есть момент и он не забивает, значит, чего-то не хватает в завершающей стадии. Значит, надо работать и развивать игровые качества.

Сегодня у нас был свежий противник, полный сил. Мы же сыграли две тяжёлые игры, был пятый день акклиматизации. По ребятам чувствовалось, что они тяжеловатые. Третья игра Суперсерии — самая непростая, для нас третий матч за четыре дня, соперник после отдыха. Но как раз в этой ситуации интересно посмотреть на игроков, когда физическое состояние неидеальное. Здесь уже проявляются немного другие качества. Суперсерия в плане такого анализа очень полезна. Проверить кандидатов в сборную в разных ситуациях.

Мы увидели всё, что нужно. Охотюк и Афанасьев возвращаются в свои клубы, будем следить за ними. У нас впереди выходной, после него продолжим подготовку к следующей игре серии», — цитирует Брагина пресс-служба ФХР.

Брагин: ребятам из лиги Квебека сказали, что мы на связи, будем за ними следить