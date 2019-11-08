В. Михайлов: акклиматизация пройдёт, и сборная России покажет свой лучший хоккей

Нападающий молодёжной сборной России Владислав Михайлов прокомментировал поражение в третьем матче Суперсерии-2019 с командой юниорской лиги Онтарио (1:4, 1-2).
«Хорошо, что удалось забить, но по большому счёту это ничего не меняет. Моменты у нас были в течение игры, но их нужно реализовывать. Собственно, мы потому и проиграли, что не сумели сделать этого.
Я не думаю, что по результату матчей с лигой Квебека и по сегодняшнему можно судить о том, какая из канадских сборных сильнее. Матч так сложился, что мы не смогли забить больше одной шайбы. Значит, в следующем мы будем злее, будем хладнокровнее относиться к моментам.
Что было хорошего? Мы не уступили в борьбе, бились до последнего. Думаю, это перенесём на следующий матч и будет хорошая игра. Впереди три дня перерыва, мы сыграли половину серии, отдохнём — как раз и акклиматизация пройдёт, и сможем показать свой лучший хоккей.
Я не первый раз в Канаде, был на Кубке вызова с U18. Опыт акклиматизации и игры перед канадскими трибунами, естественно, помогает. Здесь болеют немного иначе, но, когда вкатишься в игру, уже не отвлекаешься», — цитирует Михайлова пресс-служба ФХР.
- 8 ноября 2019
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