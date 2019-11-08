Лундквист — о лучшем матче в сезоне: просил Куинна дать мне сыграть ещё раз

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (4:2). Ветеран «Рейнджерс» признался, что сам попросил главного тренера Дэвида Куинна предоставить ему шанс сыграть второй матч за два дня.
«Я просил Куинна дать мне ещё раз сыграть. В последнее время часто остаюсь в запасе, а когда играешь много, постоянно находишься в нужном ритме и следующая игра ощущается как продолжение предыдущей», — сказал Лундквист после матча.
37-летний голкипер отразил 45 бросков из 47, пропустив обе шайбы после рикошетов. Шведский вратарь одержал вторую победу кряду, отразив в общей сложности за матчи с «Детройт Ред Уингз» и «Каролиной» 80 бросков.
В последний раз шведский голкипер играл спаренные матчи (два матча за два дня) в октябре 2018 года. С тех пор в подобных ситуациях он до настоящего момента неизменно делил нагрузку с российским голкипером Александром Георгиевым.
- 8 ноября 2019
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