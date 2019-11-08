Проворов выполнил мощный силовой приём против Томпсона. Видео
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» в «Уэллс Фарго-центре» принимал «Монреаль Канадиенс». Матч завершился со счётом 3:2 ОТ в пользу «лётчиков».
Турнирная таблица и результаты всех матчей НХЛ
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 23 минуты 46 секунд, отметившись результативной передачей и мощным силовым приёмом против форварда «Канадиенс» Нейта Томпсона.
Видео можно посмотреть в "Твиттере".
В нынешнем сезоне на счету 22-летнего Проворова три заброшенные шайбы и семь голевых передач в 15 матчах регулярки НХЛ при показателе полезности "+4" и 10 штрафных минутах. В среднем за матч Иван проводит на льду чуть меньше 24 минут.
«Отправьте его в КХЛ!» Запросы Проворова вызвали раздражение в Америке
30 лет назад легендарный Рэй Бурк получал почти в 10 раз меньше.
- 8 ноября 2019
-
10:51
-
10:30
-
10:20
-
10:05
-
10:00
-
09:49
-
09:35
-
09:15
-
08:56
-
08:35
-
08:30
-
08:09
-
07:52
-
07:46
-
07:39
-
07:25
-
07:19
-
07:15
-
07:02
-
06:40
-
06:39
-
06:21
-
06:20
-
06:11
-
06:08
-
05:57
-
05:55
-
05:50
-
05:47
-
05:41
-
05:35
-
05:20
-
04:54
-
04:34
-
04:23
Партнерский контент