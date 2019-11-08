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Проворов выполнил мощный силовой приём против Томпсона. Видео

Проворов выполнил мощный силовой приём против Томпсона. Видео
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» в «Уэллс Фарго-центре» принимал «Монреаль Канадиенс». Матч завершился со счётом 3:2 ОТ в пользу «лётчиков».

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Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 23 минуты 46 секунд, отметившись результативной передачей и мощным силовым приёмом против форварда «Канадиенс» Нейта Томпсона.

Видео можно посмотреть в "Твиттере".

В нынешнем сезоне на счету 22-летнего Проворова три заброшенные шайбы и семь голевых передач в 15 матчах регулярки НХЛ при показателе полезности "+4" и 10 штрафных минутах. В среднем за матч Иван проводит на льду чуть меньше 24 минут.

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