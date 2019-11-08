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Крикунов: первое время на канадской площадке были только бум, бам, бабах

Крикунов: первое время на канадской площадке были только бум, бам, бабах
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги первой части регулярного сезона, рассказал о планах на ближайшие дни и оценил готовность молодого защитника Егора Аланова.

«Разочарования точно нет. Ребята отыграли этот этап неплохо. Логично, что на старте немного буксовали. Новым игрокам необходимо было время, тот же Яшкин у нас появился только перед началом сезона. Думаю, что на этом мы потеряли шесть-восемь очков из-за отсутствия сыгранности. Так было бы совсем хорошо.

Сейчас привычнее играть на канадской. Первое время было очень тяжело. Это был не хоккей, а пинг-понг. Там не было игры, только бум, бам, бабах!.. Времени не хватало сыграть и сориентироваться, но мы это пережили и приспособились. Этот факт действительно тормозил наш процесс развития, но теперь нам легче переходить с маленькой на большую площадку. Времени больше для принятия решений. Сейчас нам уже без разницы, на каком льду играть.

Пока что Аланов не готов физически. Тренеры сборной видят в нём потенциал, он играл в первой паре молодёжки. Но в связи с переездом в Швецию его в сборную перестали призывать. Мы весной ещё хотели его взять, но не срослось. Сейчас он в «Динамо». Мы его подтянем и будем смотреть уже», — цитирует Крикунова пресс-служба московского клуба.

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