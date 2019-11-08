Самый дорогой тренер НХЛ Майк Бэбкок одержал 700-ю победу в лиге

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» победил «Вегас Голден Найтс». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу «кленовых листьев».

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок стал восьмым наставником в истории лиги, кому покорился рубеж в 700 побед за карьеру в НХЛ. Бэбкок возглавил «Торонто» в 2015 году, подписав восьмилетний контракт с годовой зарплатой $ 6,25 млн – наибольшей среди тренеров лиги.

Результаты команды Майка Бэбкока в регулярном сезоне-2019/20

Майк проиграл пять последних кубковых серий. В последний раз ему удавалось пройти первый раунд плей-офф с «Детройт Ред Уингз» в 2013 году. После этого он дважды уступал на этой стадии с «красными крыльями» и трижды – с «Лифс».