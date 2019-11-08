«Локомотив» вернул из «Бурана» Слепца, Беляева и Афанасьева
«Локомотив» вернул из «Бурана» нападающих Кирилла Слепца и Михаила Беляева, а также защитника Максима Афанасьева, информирует пресс-служба ярославского клуба.
В этом сезоне 20-летний Слепец принял участие в 21 матче регулярного чемпионата ВХЛ, отметившись восемью заброшенными шайбами и семью голевыми передачами при показателе полезности «+6». В среднем за матч лучший бомбардир воронежского клуба проводил на льду чуть меньше 17 минут.
21-летний Беляев в 17 матчах регулярки набрал только 1 (0+1) очко, заработав полезность «-6» при игровом времени в 12 минут 47 секунд.
21-летний Афанасьев в четырёх матчах сделал две голевые передачи при полезности «+1». В среднем за матч Максим играл почти 20 минут.
Бывшие игроки КХЛ в «Вышке». Что с ними сейчас?
Как они играют в Высшей лиге и есть ли шанс вернуться в элиту?
- 8 ноября 2019
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