«Локомотив» вернул из «Бурана» Слепца, Беляева и Афанасьева

«Локомотив» вернул из «Бурана» нападающих Кирилла Слепца и Михаила Беляева, а также защитника Максима Афанасьева, информирует пресс-служба ярославского клуба.

В этом сезоне 20-летний Слепец принял участие в 21 матче регулярного чемпионата ВХЛ, отметившись восемью заброшенными шайбами и семью голевыми передачами при показателе полезности «+6». В среднем за матч лучший бомбардир воронежского клуба проводил на льду чуть меньше 17 минут.

21-летний Беляев в 17 матчах регулярки набрал только 1 (0+1) очко, заработав полезность «-6» при игровом времени в 12 минут 47 секунд.

21-летний Афанасьев в четырёх матчах сделал две голевые передачи при полезности «+1». В среднем за матч Максим играл почти 20 минут.